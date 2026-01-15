J.B. Hunt en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de J.B. Hunt Transport JBHT.O augmentent de 0,9 % à 207,53 $ avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** Les analystes s'attendent à ce que JBHT annonce une croissance de 19 % de son bénéfice par action ajusté, à 1,81 $, et des revenus de 3 milliards de dollars, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente

** Le BPA ajusté de JBHT a été inférieur aux estimations des analystes cinq fois au cours des huit derniers trimestres, tandis que les revenus ont répondu aux attentes quatre fois au cours de la même période ** Parmi les 25 analystes couvrant JBHT, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de 188 $ - données compilées par LSEG ** Barclays relève le PT de JBHT à 200 $ contre 150 $, citant l'amélioration des volumes de fret , qui a aidé à stimuler d'autres sociétés de transport ** L'indice Dow Jones Transportation .DJT a atteint un nouveau record au cours de la séance. Il est en hausse de ~6% depuis le début de l'année, contre ~7% pour JBHT