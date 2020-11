«J'ai investi la moitié de mon patrimoine en Bourse» : les néo-boursicoteurs témoignent

Les nouveaux boursicoteurs nous livrent leur première expérience dans la Bourse. (© Shutterstock)

Boell, Franck et Christine ont investi en Bourse pour la première fois au printemps dernier. Déceptions sur les frais de courtage, construction de tableaux Excel, placements «affectifs» : découvrez les expériences de ces tout nouveaux actionnaires.

D'abord attirés par l'introduction en Bourse de la Française des Jeux puis par le violent krach de février-mars 2020, des centaines de milliers d'épargnants sont devenus actionnaires d'une entreprise cotée depuis un an.

Le Revenu a interrogé ces nouveaux bouriscoteurs.

Découvrez ci-dessous les témoignages de Boell, Franck et Christine.

Boell, 31 ans, illustrateur free lance, Lille.

Montant investi: 15 000 euros.

Date d'entrée en Bourse: mai 2020.

Composition de son portefeuille : Société Générale, Air Liquide, Orange, Alstom, Worldline, Focus Home, Dontnod, Reworld Media, LDLC, Klépierre, Verallia, etc.

À la suite d'une rentrée d'argent, j'hésitais fin 2019 entre investir dans l'immobilier locatif et la Bourse. J'ai choisi cette dernière option car elle était plus abordable et j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère à la Société Générale début 2020.

Elle m'a toutefois conseillé d'attendre un peu en raison des incertitudes sur les marchés et heureusement! Après le krach, j'ai finalement ouvert un PEA et un compte-titres chez Fortuneo car cette banque en ligne avait été recommandée par Christian Fontaine, directeur de la rédaction adjoint du Revenu, sur BFM Business. Le processus était simple et