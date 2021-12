Ixios AM quitte le groupe Exane

(NEWSManagers.com) - Comme révélé la semaine dernière par NewsManagers, des salariés d'Ixios Asset Management – société de gestion thématique du groupe Exane – étaient porteurs d'un projet de rachat via une structure baptisée Ixios Partners. Un projet qui est allé à son terme puisqu'Ixios Partners a bel et bien racheté Ixios Asset Management courant novembre, selon les informations de NewsManagers. David Finch, directeur général d'Ixios AM, en a été nommé président au cours d'une assemblée générale s'étant tenue le 24 novembre. Emmanuelle Bobin, Pierre Séquier et Benoit Catherine respectivement directrice des opérations d'Exane Derivatives, directeur général d'Exane AM et directeur général délégué d'Exane, ont, eux démissionné de leurs postes d'administrateurs d'Ixios AM en date du 9 novembre.

Le gestionnaire thématique quitte la rue Ménars pour s'installer rue d'Aboukir dans le deuxième arrondissement de Paris. Il ne reste donc plus que la société de gestion Exane Asset Management au sein du groupe Exane.