(NEWSManagers.com) - Le groupe financier Exane, qui a compté jusqu'à trois sociétés de gestion en début d'année, pourrait bientôt n'en compter plus qu'une seule, a appris NewsManagers. Avec l'annonce de la reprise totale des activités d'Exane par BNP Paribas en mars dernier s'est posée la question de l'intégration d'Exane Asset Management, d'Ixios Asset Management et d'Ellipsis Asset Management au sein de la gestion d'actifs de BNP Paribas. Pour le spécialiste des convertibles Ellipsis AM, la réponse a été apportée en octobre avec son rachat par Kepler Cheuvreux. Le message était limpide, pas question pour BNP Paribas de se retrouver avec des doublons dans son offre comme cela aurait pu être le cas avec Ellipsis AM.

La problématique de doublons se pose probablement aussi mais un peu moins pour les fonds d'Ixios AM. L'avenir de la société de gestion thématique d'Exane n'est pas encore connu. Cependant, Ixios AM pourrait sortir du giron d'Exane dans les prochains mois, notamment à la faveur d'un rachat de la société par une partie de l'équipe actuelle. NewsManagers a ainsi pris connaissance d'un projet de rachat porté par le directeur général de la firme David Finch, le responsable des opérations et de la conformité Charles-Erwan de Faÿ, et le gérant de portefeuille Laurent Roussel via une structure tiers. Le trio a établi en juillet les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) baptisée Ixios Partners et a priori sans lien avec BNP Paribas. Cette nouvelle société a pour principal objet " l'acquisition et la gestion de la participation dans Ixios Asset Management " . Elle a en outre enregistré une augmentation de capital début octobre portant de fait son capital à 500.000 euros. Sollicitées, les différentes parties n'avaient pas répondu à nos questions au moment de la publication de cet article.

Ixios AM, qui gère quatre fonds actifs (Ixios Gold, Recovery, Smart Manufacturing et Global Mining), demeure une jeune société de gestion, ayant été fondée en février 2019. Après une première année soldée par une perte nette de 501.000 euros, la firme affichait un résultat net de 727.000 euros pour l'exercice 2020. Aussi a-t-elle vu un changement de présidence à son conseil d'administration en septembre 2021 puisque le directeur général délégué d'Exane, Benoit Catherine, a remplacé Nicolas Chanut à ce poste. Pour l'heure, les fonds et la structure d'Ixios AM restent propriétés d'Exane et par extension, celles de BNP Paribas.