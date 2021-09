IVO recrute un responsable relations partenaires France

(NEWSManagers.com) - IVO Capital Partners, société de gestion française spécialiste de la dette cotée et non cotée, vient de recruter Lucas Bourbon en tant que responsable relations partenaires France.

Lucas Bourbon travaillait précédemment comme responsable relations investisseurs chez MyFunds, qu' il avait rejoint en 2019 afin de développer la clientèle conseillers en gestion de patrimoine et distribution dans le Sud de la France et à Monaco. Il a débuté sa carrière chez Allianz Global Investors en tant qu' assistant commercial dans les équipes institutionnelles et distribution.

Ce recrutement doit contribuer à développer l'activité de gestion d'actifs d'IVO (distribution de fonds et mandats) principalement auprès des CGP en France, mais également auprès des family offices et des cabinets de gestion privée.

IVO, spécialiste indépendant de la dette d' entreprise, a franchi le seuil du milliard d' euros d' encours sous gestion avant l' été.