 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IVO Capital Partners recrute un responsable des risques
information fournie par Agefi Asset Management 04/02/2026 à 08:00

IVO Capital Partners vient de recruter Stéphane Dumas en tant que responsable des risques. L’intéressé occupait précédemment un poste similaire chez Schelcher Prince Gestion (responsable risques et information), devenu Arkéa Asset Management en janvier 2025. Il retrouvera son ex-collègue Frédéric Salomon, qui a également rejoint IVO en mai 2025 en tant que gérant.

Auparavant, Stéphane Dumas travaillait comme responsable des risques et directeur général délégué chez Lutetia Capital, après avoir exercé comme senior risk officer chez HSBC Global Asset Management pendant huit ans. Son parcours inclut aussi des expériences en gestion alternative chez Systeia Capital Management et en banque d’investissement au sein de Crédit Agricole CIB.

« Cette nomination stratégique s’inscrit dans la volonté de la société de gestion de renforcer l’excellence de ses expertises sur les fonctions clés, en cohérence avec les plus hauts standards du marché », explique un communiqué. Au-delà de la modélisation des risques, sa mission consistera à développer et enrichir les outils existants et les méthodes d’analyse des données adaptées aux univers d’investissement sur lesquels IVO Capital intervient.

IVO Capital Partners gère plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les fausses informations sur les cancers peuvent nuire gravement aux patients, alertent professionnels et associations ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Cancer: quand la désinformation entrave la guérison
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:05 

    Chimiothérapie "inutile", diabolisation du sucre ou traitements "alternatifs" : les fausses informations sur les cancers peuvent nuire gravement aux patients, en provoquant un retard de soin, des complications et jusqu'à un décès, alertent professionnels et associations. ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Accord de libre-échange avec le Mercosur : l'opinion des Français sur l'UE se crispe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.02.2026 09:02 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et sa gestion très centralisée, concentre une partie des critiques. La défiance des Français à l'égard de l'Union européenne -depuis longtemps marquée- progresse et devrait continuer de progresser ... Lire la suite

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank