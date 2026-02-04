IVO Capital Partners recrute un responsable des risques

IVO Capital Partners vient de recruter Stéphane Dumas en tant que responsable des risques. L’intéressé occupait précédemment un poste similaire chez Schelcher Prince Gestion (responsable risques et information), devenu Arkéa Asset Management en janvier 2025. Il retrouvera son ex-collègue Frédéric Salomon, qui a également rejoint IVO en mai 2025 en tant que gérant.

Auparavant, Stéphane Dumas travaillait comme responsable des risques et directeur général délégué chez Lutetia Capital, après avoir exercé comme senior risk officer chez HSBC Global Asset Management pendant huit ans. Son parcours inclut aussi des expériences en gestion alternative chez Systeia Capital Management et en banque d’investissement au sein de Crédit Agricole CIB.

« Cette nomination stratégique s’inscrit dans la volonté de la société de gestion de renforcer l’excellence de ses expertises sur les fonctions clés, en cohérence avec les plus hauts standards du marché », explique un communiqué. Au-delà de la modélisation des risques, sa mission consistera à développer et enrichir les outils existants et les méthodes d’analyse des données adaptées aux univers d’investissement sur lesquels IVO Capital intervient.

IVO Capital Partners gère plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs.

Laurence Marchal