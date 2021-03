Ivo Capital Partners obtient le label ISR pour un fonds d' obligations d' entreprises

(NEWSManagers.com) -

Ivo Capital Partners a obtenu le label ISR pour son fonds Ivo Short Duration, un fonds d' obligations d' entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale dans les pays émergents.

Lancé fin 2019, ce fonds adopte un positionnement " conservateur " à la fois en termes de qualité de crédit (l' objectif de rating moyen se situant à BB-) et de duration (inférieure à trois ans en moyenne).

Ivo Capital Partners applique sur toute sa gamme de fonds obligataires une politique d' investissement responsable fondée sur trois leviers : exclusion des entreprises et des secteurs sujets à des controverses ESG, intégration des risques et opportunités ESG et engagement aux côtés des sociétés de son portefeuille afin de les aider à adopter des bonnes pratiques ESG.

Pour tenir compte des spécificités des marchés obligataires et émergents, l' équipe de gestion a choisi une approche best-in-class afin de " privilégier les acteurs faisant preuve d'innovation et d'adaptation face aux problématiques ESG liées à leur industrie " , selon la société. Sustainalytics fournit à Ivo Capital Partners l'univers de référence et le classement des performances par secteurs retenus.

Pour aller plus loin, la société de gestion réfléchit désormais à renforcer ses positions sur certaines thématiques, notamment environnementales.