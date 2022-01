IVO Capital Partners collecte 165M€ en 2021

(NEWSManagers.com) - Alors qu'elle fêtera ses dix ans fin 2022, IVO Capital Partners a vu ses encours augmenter de 165 millions d'euros en 2021 à 1,07 milliard en fin d'année dernière. Cela s'explique par une collecte nette de 165 millions d'euros sur les fonds 2021 de la société spécialisée dans la dette cotée et non cotée. Le fonds IVO Fixed Income a profité de ces flux, et approche désormais les 500 millions d'euros d'encours. Cela inclut 120 millions d'euros apportés au fonds Schelcher IVO Global Yield 2024, géré en partenariat avec Schelcher Prince Gestion. Ce fonds a dépassé les 200 millions d'euros.

Michael Israël, cofondateur et président de la société, a annoncé au cours d'une conférence sur les perspectives 2022 qu'une nouveau version sur le litigation finance allait prochainement être lancé. De nouvelles stratégies à dominantes ESG devraient également voir le jour. Une réflexion est aussi en cours sur un nouveau fonds daté.

Michael Israël estime qu'en 2022 " deux gros sujets " pourraient peser sur toutes les classes d'actifs : le ralentissement de la Chine et le changement de ton de la Banque centrale américaine. " 2022 est l'année où l'on va se démasquer " , résume-t-il.