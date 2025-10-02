 Aller au contenu principal
IVO Capital dépasse les 2 milliards d’encours
information fournie par AOF 02/10/2025 à 14:34

(AOF) - IVO Capital Partners, spécialiste de la dette émergente en devises fortes, a annoncé avoir franchi le cap des 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il revendique 440 millions d'euros de collecte depuis le début de l’année. IVO Capital Partners souligne que le contexte global est porteur.

" La combinaison de taux plus bas de la Fed et d'un dollar américain plus faible offre à la fois un soutien macroéconomique (financement moins coûteux, flux de capitaux plus importants) et des avantages microéconomiques (bilans plus solides, risques de défaut réduits) pour les entreprises des marchés émergents ", explique le gestionnaire d'actifs.

