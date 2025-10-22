Ivanhoe Electric chute après avoir augmenté son offre d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la société minière Ivanhoe Electric IE.N ont baissé de 6,1 % en début de marché à 14,80 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** IE, basée à Tempe, en Arizona, a annoncé tard mardi le prix 10 millions d'actions à 15 $ pour un produit brut de 150 millions de dollars ** La taille de l'offre a été augmentée de 125 millions de dollars , avec une décote de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser entièrement l'achat de terrains dans le cadre de son projet de cuivre Santa Cruz en Arizona, pour financer les premières activités de développement dans le cadre de ce projet et pour financer les activités d'exploration dans le cadre de ses projets actuels et de ses coentreprises

** BMO est le chef de file des teneurs de livres, rejoint par JP Morgan et National Bank of Canada Capital Markets

** IE a ~133,2 millions d'actions en circulation ** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont augmenté d'environ 66 % au cours du mois dernier. L'action a atteint un record intrajournalier de 17,90 $ le mercredi dernier ** IE est entrée en bourse en juin 2022 à 11,75 $/sh

** Les 4 analystes couvrant IE sont haussiers et le PT médian est de 17,50 $, selon LSEG