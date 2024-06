Ivan Segal nommé directeur ventes et opérations Monde de la marque Renault

(AOF) - A compter du 1er juillet 2024, Ivan Segal prend la direction des ventes et opérations Monde de la marque Renault. Il aura notamment pour mission de poursuivre l’amélioration de la profitabilité des opérations et de piloter la commercialisation des nouveaux véhicules de la Renaulution, en Europe et à l’international. Rattaché hiérarchiquement à Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, il intègre le comité de direction du groupe.

Diplômé de l'Edhec (Lille, 1995), Ivan Segal débute sa carrière en 1995 au sein du groupe PSA, où il occupe différentes fonctions dans le domaine des Ventes, du Marketing et du Commerce International.

Il prend ensuite des responsabilités de directeur de filiales pour la marque Citroën : de 2001 à 2004, il est directeur de la Slovaquie, de 2004 à 2006, de la Pologne, de 2006 à 2008 de la Belgique, de 2009 à 20011 du Brésil puis de 2011 à 2013 de l'Amérique Latine.

En 2013, Ivan Segal prend la direction du développement des ventes et du réseau Volkswagen au Brésil. En mars 2016, il rejoint le groupe Renault en tant que directeur général du territoire Iberia avant de devenir directeur commercial France, le 1er janvier 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.