ITV en pourparlers avec Sky de Comcast pour la vente de son unité médias pour 2,15 milliards de dollars

ITV ITV.L a déclaré vendredi qu'elle était en pourparlers avec Sky, propriété de Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de l'unité médias et divertissement du diffuseur britannique pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette comprise.

(1 $ = 0,7451 livre)