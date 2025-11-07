 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,49
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ITV en pourparlers avec Sky de Comcast pour la vente de son unité médias pour 2,15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ITV ITV.L a déclaré vendredi qu'elle était en pourparlers avec Sky, propriété de Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de l'unité médias et divertissement du diffuseur britannique pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette comprise.

(1 $ = 0,7451 livre)

Valeurs associées

COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ -2,25%
ITV
80,050 GBX LSE +18,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank