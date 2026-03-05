ITV annonce que les négociations avec Sky se poursuivent et dépasse les prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ITV ITV.L , la société de télévision britannique qui est en pourparlers pour vendre son unité de diffusion à Sky, a battu les prévisions du marché avec une baisse de 1% du bénéfice d'exploitation ajusté en 2025 et a déclaré que la publicité au premier trimestre était meilleure que prévu.

La société a déclaré jeudi qu'elle restait en pourparlers après avoir annoncé un bénéfice de 534 millions de livres (712 millions de dollars), supérieur au consensus de 511 millions de livres, sur un chiffre d'affaires total du groupe de 4,12 milliards de livres, inchangé par rapport à 2024.

Le diffuseur de "Coronation Street" a déclaré que la publicité au premier trimestre 2026 serait en baisse d'environ 2 %, ce qui est mieux que la baisse de 4,8 % prévue par les analystes, les propriétaires de marques retenant leur budget pour la Coupe du monde de football élargie de l'été.

La directrice générale Carolyn McCall a déclaré que les deux tiers des revenus provenaient désormais de l'activité ITV Studios et de sa plateforme numérique, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de ses chaînes de télévision linéaires.

"Nous disposons d'un contenu exceptionnel pour 2026 et nous sommes le seul diffuseur commercial au Royaume-Uni à détenir les droits de la Coupe du monde de football masculin, qui a été considérablement élargie, et de tous les matchs de rugby masculin de l'équipe d'Angleterre", a-t-elle déclaré.

ITV a déclaré en novembre qu'elle était en pourparlers pour vendre son unité Media and Entertainment au groupe de télévision payante Sky, détenu par la société américaine Comcast CMCSA.O , pour 1,6 milliard de livres (2,18 milliards de dollars).

"Nous restons en discussions avec Sky au sujet d'une éventuelle vente de l'activité M&E. Il n'y a aucune certitude quant à la réalisation d'une transaction et une mise à jour sera faite en temps voulu", a déclaré ITV dans son communiqué.

Les négociations ont ralenti ces dernières semaines ( ), ont déclaré à Reuters le mois dernier trois personnes au fait du dossier, alors que la bataille pour le rachat de Warner Bros. Discovery a perturbé le secteur.

(1 $ = 0,7504 livre)