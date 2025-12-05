ITT achète SPX Flow pour 4,8 milliards de dollars ; les actions chutent

5 décembre - ** Les actions du fournisseur de pièces industrielles ITT ITT.N chutent de près de 3,5 % à environ 177 $ dans les échanges matinaux

** ITT <ITT N> achète le fabricant de pompes SPX Flow à la société de capital-investissement Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 4,78 milliards de dollars

** ITT émettra 700 millions de dollars d'actions ordinaires à Lone Star et financera la partie en espèces par le biais de dettes et de capitaux propres

** L'opération devrait être conclue d'ici le premier trimestre 2026

** Dix des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et quatre comme "conservée"; leur estimation médiane est de 215 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 23,9 % depuis le début de l'année