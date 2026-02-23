Itron glisse après le dévoilement d'un projet de vente d'obligations convertibles d'un montant de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions de la société Itron ITRI.O , spécialisée dans la gestion des ressources en énergie et en eau, ont baissé de 1,7 % à 97,81 dollars avant l'ouverture de la bourse après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société basée à Liberty Lake, Washington, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 600 millions de dollars (CB) à échéance 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser ses obligations convertibles à 0 % à échéance 2026

** Elle prévoit également d'utiliser jusqu'à 125 millions de dollars du produit pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture, et d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, transactions utilisées pour atténuer la dilution

** ITRI a une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars ** La semaine dernière, l'entreprise a annoncé une amélioration de son chiffre d'affaires et de son résultat net au quatrième trimestre, et a déclaré que l'adoption de sa plateforme d'intelligence Grid Edge était à l'origine de ses bons résultats

** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action a augmenté de 7% depuis le début de l'année. Cependant, l'action est ~30% en dessous du record intraday de $142 atteint fin octobre ** 11 des 13 analystes considèrent l'action comme un " achat fort " ou un " achat ", 2 comme un " maintien "; PT médian de 143,12 $, selon les données de LSEG