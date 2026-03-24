Itochu et une entreprise américaine créent une co-entreprise japonaise dans le domaine du recyclage des produits électroniques

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La maison de commerce japonaise Itochu 8001.T a déclaré mardi qu'elle avait convenu de former une alliance capitalistique et commerciale avec l'entreprise américaine Electronic Recyclers International, qui exploite une entreprise de recyclage d'équipements électroniques aux États-Unis.

Les deux entreprises créeront une coentreprise, ERI Japan, pourrecycler les équipements informatiques, a déclaré Itochu.

Le Japon intensifie ses efforts de recyclage des ressources car les risques géopolitiques croissants ontaugmenté le besoin de systèmes de recyclage nationaux pour récupérer les métaux précieux et d'autres matériaux utilisés dans les appareils électriques et électroniques.