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ITG, soutenue par Oaktree, vise une valorisation de 2,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ITG vise jusqu'à 429 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York

* Cette introduction en bourse vient s'ajouter à un été chargé pour les nouvelles venues sur les marchés boursiers

* Lime et Sinda ont également lancé lundi leurs tournées de présentation en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de l'objectif de valorisation au paragraphe 1, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l'article)

La société d’infrastructures numériques ITG vise une valorisation pouvant atteindre 2,67 milliards de dollars lors de son entrée sur le marché américain, rejoignant ainsi une série d’émetteurs qui se précipitent pour tirer parti de la demande liée à l’intelligence artificielle et profiter d’une période estivale particulièrement active en matière d’introductions en bourse.

Le marché des introductions en bourse est resté animé depuis celle de SpaceX, les entreprises se précipitant pour profiter des conditions favorables aux nouvelles cotations avant que la traditionnelle accalmie estivale ne s’installe.

La société basée à Hendersonville, dans le Tennessee,cherche à lever jusqu’à 429,3 millions de dollars en proposant 19,5 millions d’actions à un prix compris entre 19 et 22 dollars chacune, a-t-elle annoncé lundi.

La start-up de vélos électriques soutenue par Uber, Lime , et la société minière spécialisée dans l’argent, Sinda , ont également lancé lundi leurs tournées de présentation en vue de leur introduction en bourse aux États-Unis.

Fondée en 2013, ITG fournit des services externalisés aux opérateurs haut débit, aux fournisseurs de fibre optique, aux opérateurs de téléphonie mobile, aux exploitants de centres de données et aux services publics.

Elle soutient la construction et la maintenance de réseaux haut débit dans 49 États américains, en concurrence avec ses homologues Dycom Industries DY.N , MasTec MTZ.N , Primoris Services PRIM.N et Quanta Services PWR.N .

La demande pour ses services a connu une croissance rapide, la connectivité haut débit étant devenue un service public essentiel et le pilier de la vie moderne, ce qui a entraîné une hausse de la consommation de données.

L’expansion rapide des centres de données destinés à prendre en charge les charges de travail liées à l’IA sert également de catalyseur pour la connectivité et la capacité à haut débit.

La clientèle d’ITG est très concentrée: Comcast CMCSA.O et Charter Communications CHTR.O ont représenté 60 % du chiffre d’affaires de l’entreprise l’année dernière.

L’entreprise a clôturé l’année 2025 avec un carnet de commandes de 2,9 milliards de dollars, dont 1,3 milliard devrait être réalisé au cours du prochain exercice fiscal.

La société d’investissement Oaktree Capital Management a racheté ITG en 2021, en partenariat avec la direction de l’entreprise.

Sous la houlette d’Oaktree, ITG a développé ses activités grâce à 12 acquisitions.

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel figurent parmi les co-chefs de file. ITG sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ITG".

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
126,2300 USD NASDAQ -4,37%
COMCAST-A
22,4300 USD NASDAQ -1,15%
DYCOM INDUSTRIES
456,660 USD NYSE -1,04%
MASTEC
379,470 USD NYSE +1,21%
PRIMORIS SVCS
101,080 USD NYSE -0,64%
QUANTA SERVICES
702,210 USD NYSE -1,70%
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