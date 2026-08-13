Italie-Une puissante explosion dans une usine de munitions

Une puissante explosion s'est produite jeudi dans une usine de munitions près de la ville de Colleferro, au sud-est de Rome, et a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, ont rapporté des médias locaux.

Les pompiers et la police se trouvaient déjà sur place pour intervenir sur un incendie lorsque l'explosion s'est produite, selon ces informations. Les autorités cherchent à déterminer si l'incident a fait des victimes.

L'explosion a été signalée dans l'ancienne usine de Simmel Difesa, aujourd'hui exploitée par KNDS Ammo Italy, une filiale du groupe de défense franco-allemand KNDS.

KNDS Ammo Italy fabrique des munitions de moyen et gros calibre destinées aux systèmes de défense terrestres et navals, ainsi que des propergols solides pour les lanceurs spatiaux, selon le site internet de l'entreprise.

La société figure parmi les industriels participant aux accords-cadres de l'Agence européenne de défense pour la fourniture de munitions de 155 mm, conclus en 2023, selon des documents de l'Union européenne.

Des images diffusées à la télévision montrent un important panache de fumée s’élevant au-dessus du site industriel. Aucun autre détail n'était disponible dans l'immédiat.

(Reportage Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)