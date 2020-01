Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Salvini ne parvient pas à reprendre l'Emilie-Romagne à la gauche Reuters • 27/01/2020 à 02:43









ROME, 27 janvier (Reuters) - Le dirigeant de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, n'a pas réussi dimanche à s'emparer de l'Emilie-Romagne, bastion du nord de l'Italie aux mains de la gauche depuis la Seconde mondiale. Des prévisions des instituts de sondages basées sur un décompte en continu montrent que le gouverneur sortant du Parti démocrate, Stefano Bonaccini, a remporté entre 49 et 51% des suffrages contre 43 à 45% pour le candidat soutenu par la Ligue et ses alliés. "L'Emilie-Romagne a envoyé un signal. Salvini sait comment parler des problèmes, mais il ne sait pas comment les résoudre et les gens ont répondu", a déclaré le chef du Parti démocrate, Nicola Zingaretti. Le chef de file de la Ligue a annoncé dimanche qu'il ne concédait pas sa défaite et qu'il attendait la publication des résultats définitifs, attendu tôt lundi. S'il ne remportait pas l'Emilie-Romagne, berceau de l'écurie Ferrari et du parmesan, Salvini peut toutefois se réjouir d'avoir nettement distancé le centre-gauche en Calabre lors d'une autre élection locale. Matteo Salvini a mené campagne pendant plusieurs semaines dans la région, avec l'espoir qu'une victoire de la Ligue et de ses alliés de droite déstabilise la coalition gouvernementale au point qu'elle puisse même s'effondrer. Si le Parti démocrate a évité le désastre, son partenaire de coalition, le Mouvement 5 Etoiles, est crédité de 5% des suffrages en Emilie-Romagne et d'un peu plus de 6% en Calabre. La formation contestataire, qui s'oppose à la classe politique traditionnelle italienne et aux contraintes budgétaires européennes, a obtenu 33% des voix lors des élections législatives de mars 2018, à l'issue desquelles elle a formé un premier gouvernement avec la Ligue de Salvini. Après la décision de ce dernier de mettre fin à cette coalition l'été dernier, le M5S a conclu une nouvelle alliance gouvernementale avec le Parti démocrate. Depuis mars 2018, la droite italienne a remporté neuf élections régionales, pour une seule défaite en Emilie-Romagne. (Crispian Balmer, version française Arthur Connan)

