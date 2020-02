Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Renzi réclame la formation d'un nouveau gouvernement Reuters • 14/02/2020 à 11:29









ROME, 14 février (Reuters) - Le gouvernement italien risque de tomber, a prévenu vendredi l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi qui a boycotté une réunion gouvernementale consacrée à une réforme controversée de la justice. Italia Viva, sa formation politique, appartient à la coalition actuellement au pouvoir à Rome et qui regroupe le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles (M5S), ce qui de l'empêche pas d'adresser régulièrement ses critiques au gouvernement dirigé par Giuseppe Conte. Si les sondages ne lui accordent qu'environ 4% des intentions de vote, le soutien de ses élus est crucial pour la survie du gouvernement, tout particulièrement au Sénat où la marge de la coalition est très mince. Le gouvernement italien a approuvé jeudi une réforme du régime des prescriptions qui prévoit notamment de mettre fin aux procédures si les décisions ne sont pas prononcées à temps. Matteo Renzi, qui s'oppose à cette réforme, a mis Giuseppe Conte au défi de former une nouvelle coalition après que le président du Conseil a appelé à l'unité et à la fin de la cacophonie. Si Conte "souhaite monter une nouvelle coalition, nous ne nous y opposerons pas", a déclaré Matteo Renzi dans une vidéo diffusée jeudi. "Nous vous soutiendrons, mais nous ne serons jamais de ceux qui renoncent à une idée pour conserver un siège." Le parti de Matteo Renzi a de fait menacé de présenter une motion de défiance à l'encontre du ministre de la Justice Alfonso Bonafede, personnalité respectée au sein du M5S. "Si cela se produisait, j'agirais en conséquence", a déclaré Giuseppe Conte, laissant ainsi entendre qu'il pourrait démissionner si Matteo Renzi mettait sa menace à exécution. "Nous ne voulons pas remplacer Italia Viva par un autre parti, mais il faut qu'ils disent clairement ce qu'ils veulent." (Gavin Jones et Angelo Amante; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.