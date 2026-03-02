Italie : les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 14 % en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté en février de 14% en glissement annuel pour atteindre environ 157 300 véhicules, ont montré les données du ministère des transports lundi.

Le leader du marché italien, Stellantis STLAM.MI , dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a surperformé le marché, avec des ventes en hausse de 27,2%, selon les calculs de Reuters.

La part de marché du constructeur s'est élevée à 33,7 %, selon les mêmes calculs.

Les groupes chinois ont continué à croître de manière significative, avec des ventes de BYD 002594.SZ en hausse de 205% sur un an, à 4 110 unités, et les marques Omoda/Jaecoo de Chery 9973.HK en hausse de 466%, à 2 960 unités.

Les ventes italiennes de Tesla TSLA.O ont chuté de 6,9% à 786 unités.