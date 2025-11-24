Italie - Les facteurs à surveiller le 24 novembre

24 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

POLITIQUE Le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'est entretenu vendredi avec son homologue allemand Friedrich Merz et ils ont souligné ensemble l'importance de soutenir les efforts des États-Unis pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré son bureau.

ÉCONOMIE

Le Trésor italien envisage de vendre une partie de sa participation de 53% dans le contrôleur aérien ENAV ENAV.MI par le biais d'un placement accéléré, tout en conservant le contrôle de la société, a rapporté le Corriere della Sera dimanche.

Dans le cadre de son plan de privatisation de 20 milliards d'euros pour 2024-26, le Trésor étudie également la vente de Banca del Mezzogiorno et évalue les options pour la Monnaie de l'État Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), y compris une éventuelle offre publique initiale (introduction en bourse), selon le journal, ajoutant qu'une vente d'une participation dans Poste Italiane PST.MI n'est pas à l'ordre du jour.

DETTE

Moody's a relevé vendredi la note souveraine de l'Italie de "Baa3" à "Baa2", citant les antécédents constants du pays en matière de stabilité politique et de politique générale, le premier relèvement de ce type en 23 ans.

Le Premier ministre Meloni a déclaré que le relèvement de la note par Moody's confirmait que les marchés avaient confiance non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans l'Italie dans son ensemble.

Le Trésor italien a déclaré vendredi qu'il vendrait 7,5 milliards d'euros (8,62 milliards de dollars) de bons BOT lors d'une vente aux enchères le 26 novembre .

ENTREPRISES

FTSE MIB

Le versement d'acomptes sur dividendes, qui concerne lundi 12 sociétés de premier ordre de la Bourse italienne, entraînera une baisse d'environ 1,14% de l'indice FTSE MIB, ont indiqué vendredi des traders.

STELLANTIS STLAM.MI

Stellantis pourrait se retirer complètement de l'entreprise d'automatisation industrielle Comau et en céder le contrôle à One Equity Partners, a rapporté le Corriere della Sera samedi. La société américaine de capital-investissement One Equity Partners a racheté l'an dernier au constructeur automobile une participation de 50,1 % dans la société italienne Comau.

(*) Goldman Sachs a déclaré lundi qu'il avait commencé à couvrir le constructeur automobile avec une note "neutre" et un prix cible de 9 euros ou 10 dollars.

FERRARI RACE.MI

(*) Goldman Sachs a déclaré lundi qu'il avait commencé à couvrir le constructeur automobile de luxe avec une note d'achat et un objectif de prix de 391 euros.

DAVIDE CAMPARI CPRI.MI

Le groupe italien de spiritueux sonde des acheteurs potentiels pour ses trois marques italiennes - la liqueur sicilienne Averna, l'amaro Braulio et le mirto sarde Zedda Piras - a rapporté dimanche le Corriere della Sera, ajoutant que la société italienne d'alimentation et de boissons NewPrinces

NWLF.MI est intéressée par leur achat.

FINECOBANK FBK.MI

La banque italienne a déclaré vendredi que ses exigences en matière de capital MREL sont bien supérieures aux exigences fixées par le Conseil de résolution unique et la Banque d'Italie.

(*) LEONARDO LDOF.MI

L'autorité de conception de l'avion de combat de nouvelle génération du programme GCAP, Edgewing, en est aux dernières étapes des négociations de son premier contrat international avec l'organisation gouvernementale internationale GCAP (GIGO), créée pour assurer la direction et le contrôle de la coentreprise d'avions de combat, a déclaré Marco Zoff, directeur général d'Edgewing, dans le supplément hebdomadaire du Corriere della Sera, L'Economia. "La vitesse à laquelle le programme avance est sans précédent", a ajouté M. Zoff, confirmant que la feuille de route se déroulera comme prévu et que l'horizon final reste 2035. Le programme d'avions de combat est mené par Mitsubishi Heavy Industries 7011.T au Japon, BAE Systems

BAES.L en Grande-Bretagne et Leonardo en Italie.

La Belgique souhaite que les 11 avions de combat F-35 de Lockheed Martin LMT.N qu'elle a récemment commandés soient fabriqués en Italie, sur le site de Leonardo à Cameri - qui exploite la ligne d'assemblage final des avions - a déclaré le ministre belge de la Défense, Theo Francken, à La Stampa dans une interview publiée lundi.

JUVENTUS JUVE.MI

La Juventus a été tenue en échec 1-1 sur le terrain de la Fiorentina, lanterne rouge, samedi, une deuxième impasse consécutive qui menace de faire dérailler les ambitions de l'équipe turinoise de se battre en tête de la Serie A.

LAZIO LAZI.MI

Le club romain a battu Lecce 2-0.

M&A, ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA /ARMANI La société de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA serait intéressée par une prise de participation de 5% à 10% dans Armani mais ne chercherait pas à jouer un rôle actif dans la gestion du groupe de mode de luxe, a rapporté le quotidien économique italien Il Sole 24 Ore samedi .

M&A, ITALDESIGN

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), soutenue par l'État italien, et le groupe de pièces automobiles Adler, basé près de Naples, préparent une offre pour une participation majoritaire dans Italdesign, l'unité de conception et d'ingénierie de Volkswagen VOWG.DE , a rapporté La Stampa dimanche. Le quotidien a également fait état de rumeurs concernant une vente imminente d'Italdesign au groupe américano-indien de technologie et de logiciels UST.

SMART CAPITAL SMCAP.MI

Début de l'augmentation de capital, fin le 11 décembre.

JOURNAL Le Premier ministre Giorgia Meloni et le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participent au sommet Union africaine-UE à Luanda, Angola.

Florence, le sous-gouverneur de la Banque d'Italie et président de l'IVASS, Luigi Federico Signorini, participe à la conférence "L'autonomie de la Banque d'Italie entre politique et économie" (1630 GMT).

Turin, la Fondation CRT organise un événement intitulé "Donner de l'espace à la valeur" (1000 GMT); parmi les participants attendus figure le directeur général d'UniCredit

CRDI.MI Andrea Orcel; le ministre de la Défense Guido Crosetto prononce le discours de clôture.

