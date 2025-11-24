 Aller au contenu principal
Italie - Les facteurs à surveiller le 24 novembre
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 08:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens lundi.

Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

POLITIQUE Le Premier ministre italien Giorgia Meloni s'est entretenu vendredi avec son homologue allemand Friedrich Merz et ils ont souligné ensemble l'importance de soutenir les efforts des États-Unis pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré son bureau.

ÉCONOMIE

Le Trésor italien envisage de vendre une partie de sa participation de 53% dans le contrôleur aérien ENAV ENAV.MI par le biais d'un placement accéléré, tout en conservant le contrôle de la société, a rapporté le Corriere della Sera dimanche.

Dans le cadre de son plan de privatisation de 20 milliards d'euros pour 2024-26, le Trésor étudie également la vente de Banca del Mezzogiorno et évalue les options pour la Monnaie de l'État Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), y compris une éventuelle offre publique initiale (introduction en bourse), selon le journal, ajoutant qu'une vente d'une participation dans Poste Italiane PST.MI n'est pas à l'ordre du jour.

DETTE

Moody's a relevé vendredi la note souveraine de l'Italie de "Baa3" à "Baa2", citant les antécédents constants du pays en matière de stabilité politique et de politique générale, le premier relèvement de ce type en 23 ans.

Le Premier ministre Meloni a déclaré que le relèvement de la note par Moody's confirmait que les marchés avaient confiance non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans l'Italie dans son ensemble.

Le Trésor italien a déclaré vendredi qu'il vendrait 7,5 milliards d'euros (8,62 milliards de dollars) de bons BOT lors d'une vente aux enchères le 26 novembre .

ENTREPRISES

FTSE MIB

Le versement d'acomptes sur dividendes, qui concerne lundi 12 sociétés de premier ordre de la Bourse italienne, entraînera une baisse d'environ 1,14% de l'indice FTSE MIB, ont indiqué vendredi des traders.

STELLANTIS STLAM.MI

Stellantis pourrait se retirer complètement de l'entreprise d'automatisation industrielle Comau et en céder le contrôle à One Equity Partners, a rapporté le Corriere della Sera samedi. La société américaine de capital-investissement One Equity Partners a racheté l'an dernier au constructeur automobile une participation de 50,1 % dans la société italienne Comau.

(*) Goldman Sachs a déclaré lundi qu'il avait commencé à couvrir le constructeur automobile avec une note "neutre" et un prix cible de 9 euros ou 10 dollars.

FERRARI RACE.MI

(*) Goldman Sachs a déclaré lundi qu'il avait commencé à couvrir le constructeur automobile de luxe avec une note d'achat et un objectif de prix de 391 euros.

DAVIDE CAMPARI CPRI.MI

Le groupe italien de spiritueux sonde des acheteurs potentiels pour ses trois marques italiennes - la liqueur sicilienne Averna, l'amaro Braulio et le mirto sarde Zedda Piras - a rapporté dimanche le Corriere della Sera, ajoutant que la société italienne d'alimentation et de boissons NewPrinces

NWLF.MI est intéressée par leur achat.

FINECOBANK FBK.MI

La banque italienne a déclaré vendredi que ses exigences en matière de capital MREL sont bien supérieures aux exigences fixées par le Conseil de résolution unique et la Banque d'Italie.

(*) LEONARDO LDOF.MI

L'autorité de conception de l'avion de combat de nouvelle génération du programme GCAP, Edgewing, en est aux dernières étapes des négociations de son premier contrat international avec l'organisation gouvernementale internationale GCAP (GIGO), créée pour assurer la direction et le contrôle de la coentreprise d'avions de combat, a déclaré Marco Zoff, directeur général d'Edgewing, dans le supplément hebdomadaire du Corriere della Sera, L'Economia. "La vitesse à laquelle le programme avance est sans précédent", a ajouté M. Zoff, confirmant que la feuille de route se déroulera comme prévu et que l'horizon final reste 2035. Le programme d'avions de combat est mené par Mitsubishi Heavy Industries 7011.T au Japon, BAE Systems

BAES.L en Grande-Bretagne et Leonardo en Italie.

La Belgique souhaite que les 11 avions de combat F-35 de Lockheed Martin LMT.N qu'elle a récemment commandés soient fabriqués en Italie, sur le site de Leonardo à Cameri - qui exploite la ligne d'assemblage final des avions - a déclaré le ministre belge de la Défense, Theo Francken, à La Stampa dans une interview publiée lundi.

JUVENTUS JUVE.MI

La Juventus a été tenue en échec 1-1 sur le terrain de la Fiorentina, lanterne rouge, samedi, une deuxième impasse consécutive qui menace de faire dérailler les ambitions de l'équipe turinoise de se battre en tête de la Serie A.

LAZIO LAZI.MI

Le club romain a battu Lecce 2-0.

M&A, ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA /ARMANI La société de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA serait intéressée par une prise de participation de 5% à 10% dans Armani mais ne chercherait pas à jouer un rôle actif dans la gestion du groupe de mode de luxe, a rapporté le quotidien économique italien Il Sole 24 Ore samedi .

M&A, ITALDESIGN

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), soutenue par l'État italien, et le groupe de pièces automobiles Adler, basé près de Naples, préparent une offre pour une participation majoritaire dans Italdesign, l'unité de conception et d'ingénierie de Volkswagen VOWG.DE , a rapporté La Stampa dimanche. Le quotidien a également fait état de rumeurs concernant une vente imminente d'Italdesign au groupe américano-indien de technologie et de logiciels UST.

SMART CAPITAL SMCAP.MI

Début de l'augmentation de capital, fin le 11 décembre.

JOURNAL Le Premier ministre Giorgia Meloni et le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participent au sommet Union africaine-UE à Luanda, Angola.

Florence, le sous-gouverneur de la Banque d'Italie et président de l'IVASS, Luigi Federico Signorini, participe à la conférence "L'autonomie de la Banque d'Italie entre politique et économie" (1630 GMT).

Turin, la Fondation CRT organise un événement intitulé "Donner de l'espace à la valeur" (1000 GMT); parmi les participants attendus figure le directeur général d'UniCredit

CRDI.MI Andrea Orcel; le ministre de la Défense Guido Crosetto prononce le discours de clôture.

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés italiens, cliquez sur les codes entre parenthèses

:

20 plus fortes hausses (en pourcentage)............ .PG.MI

20 plus grands perdants (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Commerce de blocs.......... .BLK.MI

Articles sur l'Italie...... IT-LEN

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses

:

Guide de vitesse des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

10 premiers secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Top 10 des secteurs Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

25 premiers pct européens gagnants....................... .PG.PEUR

Top 25 des pct européens perdants........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI histoires du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

Journal des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News at a Glance: Actions............... TOP/EQE

Principal rapport sur les devises:............................... FRX/

(1 $ = 0,8700 euros)

Dividendes

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 712,250 GBX LSE -0,04%
CAC 40
7 982,65 Pts Euronext Paris 0,00%
CAMPARI
5,528 EUR MIL 0,00%
DAX
23 091,8700 Pts XETRA 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 245,41 Pts Index Ex +1,08%
ENAV
4,574 EUR MIL 0,00%
ESSILORLUXOTTICA
306,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
FERRARI
337,200 EUR MIL 0,00%
FINECOBANK
20,610 EUR MIL 0,00%
FTSE 100
9 539,71 Pts FTSE Indices 0,00%
FTSE MIB
42 661,67 Pts FTSE Indices 0,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
JUVENTUS F.C.
2,482 EUR MIL 0,00%
LEONARDO
46,040 EUR MIL 0,00%
LOCKHEED MARTIN
461,060 USD NYSE -1,55%
MITSUBI HEAVY IN
21,355 EUR Tradegate -2,04%
MITSUBI HEAVY IN
25,0000 USD OTCBB -3,10%
NEWPRINCES
16,900 EUR MIL 0,00%
Nikkei 225
48 625,88 Pts Six - Forex 1 -2,40%
POSTE ITALIANE
20,860 EUR MIL 0,00%
SS LAZIO
1,110 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
8,453 EUR MIL 0,00%
STOXX Europe 600
562,10 Pts DJ STOXX 0,00%
UNICREDIT
62,850 EUR MIL 0,00%
VOLKSWAGEN
96,150 EUR XETRA 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

