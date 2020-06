Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Légère hausse du nombre de décès liés au coronavirus Reuters • 09/06/2020 à 18:51









ROME, 9 juin (Reuters) - Le nombre de nouveaux décès liés au coronavirus s'est élevé mardi en Italie à 79, contre 65 la veille, a annoncé la Protection civile, précisant que les nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures restaient quasiment stables à 283, contre 280 la veille. Le nombre total de décès depuis le 21 février s'élève désormais à 34.043, le quatrième bilan le plus lourd dans le monde après les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil. La Protection civile a déclaré que sur les 79 nouveaux décès enregistrés, 32 étaient survenus les jours précédents dans la région des Abruzzes, mais n'avaient pas été signalés auparavant par les autorités. Le bilan total de cas confirmés en Italie depuis le début de l'épidémie s'établit maintenant à 235.561, et place le pays au septième rang mondial en terme de contamination par le virus. Le nombre de personnes confirmés actuellement comme porteuses de la maladie a cependant reculé à 32.872, contre 34.730 la veille. La Lombardie, où l'épidémie a été identifiée pour la première fois dans le pays, reste de loin la plus touchée des 20 régions d'Italie avec 192 des 283 nouveaux cas signalés mardi. (Gavin Jones, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

