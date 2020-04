Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Le plan de relance ne menace pas la soutenabilité budgétaire-ministre Reuters • 28/04/2020 à 13:57









ROME, 28 avril (Reuters) - Le plan de relance budgétaire en cours de discussion par les parlementaires italiens, qui vise à soutenir une économie transalpine mise à l'arrêt par l'épidémie de nouveau coronavirus, ne compromettra pas la soutenabilité des finances publiques, a déclaré mardi le ministre italien de l'Economie, Roberto Gualtieri. L'Italie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19 en cours et le gouvernement s'attend à ce que l'activité économique s'y contracte d'environ 8% cette année. L'accroissement des dépenses publiques pour faire face aux répercussions économiques de la crise sanitaire en cours se traduira par un creusement du déficit budgétaire de 55 milliards d'euros, a déclaré Roberto Gualtieri lors d'une audition parlementaire. Selon les projections du gouvernement dans ce nouveau projet de budget présenté la semaine dernière, le déficit public de l'Italie devrait être porté à 10,4% du produit intérieur brut (PIB) cette année et la dette publique devrait grimper à 155,7% du PIB. (Giuseppe Fonte version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

