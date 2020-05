Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Le Festival du film de Venise maintenu en septembre Reuters • 24/05/2020 à 19:12









ROME, 24 mai (Reuters) - La 77e édition du Festival du film de Venise aura bien lieu comme prévu début septembre, a déclaré dimanche Luca Zaia, le gouverneur de la région de la ville italienne, alors que l'épidémie de coronavirus marque le pas dans la péninsule. Organisé par la société Biennale di Venezia, ce festival de cinéma, le plus vieux au monde, doit être présidé cette année par l'actrice américaine Cate Blanchett. Le Festival de Cannes, le plus important du monde, a dû reporter son édition prévue ce mois-ci en raison de l'épidémie qui a paralysé une partie de la planète. L'Italie prévoit de lever toutes les restrictions de voyage à partir du 3 juin et les visiteurs en provenance des pays de l'Union européenne pourront entrer sans observer de quarantaine. L'épidémie a fait 32.735 morts en Italie, le bilan le plus lourd après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. (Giselda Vagnoni, version française Elizabeth Pineau)

