Italie: La banque CDP va prendre une part majoritaire dans Autostrade Reuters • 26/07/2020 à 19:08









ITALIE: LA BANQUE CDP VA PRENDRE UNE PART MAJORITAIRE DANS AUTOSTRADE MILAN (Reuters) - La banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pourrait prendre une participation de contrôle dans Autostrade per l'Italia à l'occasion de la mise en Bourse de la filiale d'autoroutes du groupe d'infrastructures Atlantia, a dit dimanche à Reuters une source proche du dossier. Après des mois de conflit, le gouvernement italien, qui menaçait de retirer la concession autoroutière à Autostrade, a trouvé début juillet un compromis qui prévoit qu'Atlantia cède le contrôle de sa filiale Autostrade à la CDP. Le fonds activiste TCI Fund Management a annoncé vendredi s'être plaint auprès de la Commission européenne de l'"expropriation illégitime" d'Autostrade par le gouvernement italien. TCI, qui est actionnaire d'Atlantia, a expliqué dans une lettre que l'ordre donné par l'Italie à Atlantia de céder ses parts dans Autostrade "menaçait sérieusement les principes fondamentaux" de l'union des capitaux de marché de l'Union européenne. (Giuseppe Fonte, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -3.18%