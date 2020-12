Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-L'enquête sur Bolloré au sujet de Vivendi-Mediaset terminée Reuters • 12/12/2020 à 11:03









MILAN, 12 décembre (Reuters) - Le parquet italien a terminé son enquête sur Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine, respectivement premier actionnaire et président du directoire de Vivendi VIV.PA , pour des soupçons de manipulation de marché et d'obstruction aux travaux des autorités réglementaires, a annoncé la police italienne dans un communiqué. Cette enquête a été ouverte en 2017 après l'entrée de Vivendi au capital du groupe italien de médias Mediaset MS.MI . (Stephen Jewkes version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.61% TELECOM ITALIA MIL -3.94% BOLLORE Euronext Paris +1.50% VIVENDI Euronext Paris +0.87%