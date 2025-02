Italie: l'ancien président de la banque Monte dei Paschi définitivement acquitté

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Alessandro Profumo, ancien président de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) condamné en octobre 2020 à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication, a été définitivement acquitté jeudi par la Cour de Cassation.

La Cour suprême a rejeté les recours présentés par le parquet de Milan et le fonds Bluebell Capital Partners, qui s'était constitué partie civile, contre l'acquittement décidé par la Cour d'appel de Milan en décembre 2023.

"Je suis très heureux, j'en étais sûr", a déclaré M. Profumo après son acquittement à l'agence d'informations financières Radiocor.

Fabrizio Viola, ancien directeur général de Monte dei Paschi qui avait été condamné à la même peine de réclusion que M. Profumo, a lui aussi été acquitté.

Les deux hommes étaient poursuivis pour la comptabilisation présumée incorrecte de produits dérivés dans les résultats financiers du premier semestre 2015 de la banque.

MM. Profumo et Viola sont cependant toujours poursuivis par le parquet de Milan dans une autre affaire concernant Monte dei Paschi et pour laquelle les magistrats ont demandé en décembre 2022 leur renvoi en justice, de même que celui de Massimo Tononi, un autre ancien président de MPS.

L'enquête porte sur l'inscription de dépréciations de mauvaises créances dans les comptes financiers de 2014 à 2016 et le procès a débuté en mai 2023.

Plus vieille banque de la planète, Monte dei Paschi a accumulé les déboires judiciaires mais a pu débloquer des fonds mis de côté pour couvrir les risques juridiques après plusieurs acquittements.

Dernière affaire en date, le tribunal de Milan a ordonné en mai 2024 l'ouverture d'une enquête pour "fraude aggravée au détriment de l'État" concernant le renflouement de 5,4 milliards d'euros en 2017, qui avait fait entrer l’État italien dans le capital de la Banque de Sienne.

L'enquête cherche à établir si des "faux bilans auraient dissimulé l'état d'insolvabilité de la banque" dans la mesure où une faillite avérée "aurait constitué un obstacle à l'octroi d'aides d'État", selon des documents judiciaires.

L'ancien directeur général Marco Morelli et les anciens présidents Alessandro Falciai et Stefania Bariatti ont été mis en examen pour fausse communication d'entreprise et manipulation boursière concernant les bilans financiers de 2016 et 2017.