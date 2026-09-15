Italie - Éléments à surveiller le 15 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mardi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Istat publie les données de la balance commerciale de juillet avec les pays de l'UE ainsi que celles de la balance commerciale mondiale de juillet (08h00 GMT).

DETTE

La Banque d’Italie publie le rapport sur les finances publiques, comprenant les données de la dette publique pour juillet ainsi que celles relatives aux avoirs des particuliers et des investisseurs étrangers pour juin (08h30 GMT).

ENTREPRISES

UNICREDIT CRDI.MI

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a présenté lundi à Berlin ses exigences au directeur général d’UniCredit, Andrea Orcel, concernant le rachat éventuel de la Commerzbank, a indiqué le ministère allemand dans un communiqué. Parmi ces exigences figuraient le maintien de la cotation en bourse de la Commerzbank, le maintien de son siège à Francfort et la poursuite du financement des entreprises allemandes de taille moyenne en Allemagne et à l’étranger, précise le communiqué.

(*) RBC a annoncé mardi avoir lancé la couverture de l’établissement bancaire avec une note « sector perform » et un cours cible de 90 euros par action.

(*) MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , BANCO BPM BAMI.MI

Le Crédit Agricole CAGR.MI , principal investisseur de la banque italienne Banco BPM BAMI.MI , s'oppose à une offre sur BPM lancée par la banque rivale Banca Monte dei Paschi (MPS) BMPS.MI , a rapporté mardi le quotidien La Stampa.

BANCO BPM

L'établissement bancaire doit tenir une réunion de son conseil d'administration mardi.

(*) BPER EMII.MI , BFF BFF.MI

La cinquième banque italienne a proposé environ 400 millions d’euros dans le cadre d’une manifestation d’intérêt non contraignante adressée à la BFF Bank BFF.MI en vue d’acquérir ses activités de paiement et de banque dépositaire, a indiqué mardi le quotidien MF en citant des sources du marché.

(*) PRYSMIAN PRY.MI

Le plus grand fabricant mondial de câbles a annoncé mardi que son projet d'acquisition, entièrement en numéraire, du fabricant américain de produits électriques Atkore ATKR.N , pour un montant de 3,8 milliards de dollars, avait reçu le feu vert des autorités de la concurrence américaines.

(*) ENEL ENEI.MI

Lors d'une visite au Brésil en compagnie de représentants du monde des affaires et de groupes de pression du secteur, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré qu'Enel devrait conserver le contrôle de l'activité de distribution d'électricité à São Paulo et poursuivre son expansion dans le pays, a rapporté mardi le quotidien MF. Le groupe énergétique italien fait l'objet d'un examen minutieux concernant sa concession à São Paulo, les autorités envisageant de la révoquer en raison d'une série de coupures de courant survenues ces dernières années lors de fortes pluies.

AVIO AVI.MI

(*) Le fabricant de fusées a lancé avec succès mardi matin, depuis le port spatial de Guyane française, le satellite Sentinel-3C – qui fait partie du programme Copernicus de la Commission européenne – ainsi que les satellites d’observation de la Terre FLEX, développés par l’ESA, à l’aide d’un lanceur Vega C.

(*) MARE ENGINEERING MARE.MI

La société d'ingénierie a déclaré mardi que le gouvernement italien n'avait imposé aucune condition, dans le cadre de son examen au titre du « golden power », à son acquisition, pour un montant de 9 millions d'euros, de la société CTMAVIO, spécialisée dans la fabrication de matériel spatial et de défense, et qu'elle prévoyait désormais de conclure la transaction d'ici fin septembre, soit plus tôt que la date initialement prévue de mi-novembre.

(*) NEWPRINCES NWLF.MI

Le groupe agroalimentaire italien a déclaré mardi qu’il prévoyait un résultat opérationnel annuel compris entre 300 et 350 millions d’euros, après avoir enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et une perte nette de 5,8 millions d’euros, dans un contexte de baisse des prix de vente mais de volumes stables.

THE ITALIAN SEA GROUP TISGR.MI

La date limite pour le dépôt d'offres fermes concernant le constructeur de yachts expire mardi.

AGENDA

Varsovie: le ministre de la Défense Guido Crosetto tient un point presse avec son homologue polonais. (08h20 GMT)

Rome: la Première ministre Giorgia Meloni rencontre le président du Conseil européen Antonio Costa pour discuter du budget pluriannuel de l'UE. (13h30 GMT)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres les plus en hausse (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Rapport de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: Actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/