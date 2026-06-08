ITA Airways rejoint l'alliance ANA-Lufthansa sur les liaisons entre l'Europe et le Japon

La compagnie italienne intégrera à l'automne 2026 la coentreprise Europe-Japon, renforçant les connexions via Rome-Fiumicino et élargissant l'offre entre les deux régions.

ITA Airways annonce son entrée, à partir de l'automne 2026, dans la coentreprise Europe-Japon réunissant Lufthansa Group et All Nippon Airways (ANA). L'accord a été signé en marge de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Rio de Janeiro.

Cette intégration inclura le réseau européen de la compagnie italienne, ses liaisons domestiques en Italie, ses dessertes du Maghreb ainsi que sa ligne long-courrier Rome-Fiumicino-Tokyo Haneda. Les clients d'ANA, Lufthansa, Austrian Airlines et SWISS pourront réserver et combiner ces vols avec leurs propres réseaux.

L'opération renforce le rôle de Rome-Fiumicino comme plateforme de correspondance vers le Japon, avec des temps de trajet réduits pour les voyageurs en provenance ou à destination de l'Europe du Sud, du bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Les passagers bénéficieront également d'un accès réciproque aux salons, de la reconnaissance mutuelle des billets et programmes de fidélité, ainsi que d'un plus grand choix de correspondances au Japon via le réseau domestique d'ANA.

Créée en 2012, la coentreprise regroupe désormais cinq compagnies et proposera 160 vols long-courriers hebdomadaires entre l'Europe et le Japon. Les autorités japonaises ont récemment accordé l'autorisation réglementaire nécessaire à l'intégration d'ITA Airways.