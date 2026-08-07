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IT Link retrouve le chemin de la croissance au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 08:45
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La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2026, après avoir touché un point bas en début d'année. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,86 millions d'euros, en hausse de 2% sur un an et de 2,2% à taux de change constant. Son taux d'activité s'est parallèlement redressé à 92,4%, contre 89,9% au premier trimestre.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires ressort toutefois en léger repli de 0,9%, à 41,89 millions d'euros. IT Link souligne la bonne dynamique de ses activités dans l'automobile, les transports, la banque et la défense, qui a permis de rattraper une partie du retard accumulé en début d'année.

Les activités de solutions restent en revanche pénalisées par l'attentisme de certains grands donneurs d'ordres, notamment dans le secteur public.

Fort de cette amélioration, IT Link vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 2,5% en 2026 et maintient son objectif d'un résultat opérationnel courant autour de 6% du chiffre d'affaires. Le groupe prévient néanmoins que la rentabilité devrait être sensiblement plus élevée au second semestre qu'au premier.

IT Link publiera ses résultats semestriels le 24 septembre.

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