IT Link: quasi stabilité du CA au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 09:33

(Zonebourse.com) - IT Link affiche au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros, en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (+1,6% retraité de l'effet calendaire négatif).

Le spécialiste des systèmes connectés précise que la France a connu une légère décroissance de -0,65% à 35,07 millions, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile, tandis que l'international a progressé de 8,7%.

IT Link table désormais sur une croissance du CA entre 1 et 3% en 2025, tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique. Du fait de la baisse du taux d'activité, le résultat opérationnel devrait s'établir autour de 6% du CA.

Valeurs associées

IT LINK
25,000 EUR Euronext Paris -4,94%
