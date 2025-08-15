IT Link: quasi stabilité du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 09:33









(Zonebourse.com) - IT Link affiche au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros, en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (+1,6% retraité de l'effet calendaire négatif).



Le spécialiste des systèmes connectés précise que la France a connu une légère décroissance de -0,65% à 35,07 millions, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile, tandis que l'international a progressé de 8,7%.



IT Link table désormais sur une croissance du CA entre 1 et 3% en 2025, tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique. Du fait de la baisse du taux d'activité, le résultat opérationnel devrait s'établir autour de 6% du CA.





Valeurs associées IT LINK 25,000 EUR Euronext Paris -4,94%