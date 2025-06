IT Link : Matthieu Girard nommé directeur général

(AOF) - Le conseil d’administration du groupe IT Link a approuvé la nomination de Matthieu Girard au poste de directeur général à compter du 1er octobre 2025. Cette nomination a pour but de renforcer la gouvernance et soutenir le plan de développement ambitieux du groupe. Cette nouvelle organisation, alignée avec les bonnes pratiques du code Middlenext, permettra à Éric Guillard de poursuivre son action en tant que président du groupe conformément aux statuts de la société IT Link SA

À 40 ans, Matthieu Girard, diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Toulouse, a débuté sa carrière dans la communication et le marketing. Il a exercé ces fonctions au sein de sociétés majeures comme la FNAC et Michel et Augustin, avant de rejoindre le groupe IT Link en janvier 2018 en tant que directeur marketing, communication et digital.

Membre du Comité de Direction du groupe, il a activement contribué à l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique Connext'25, lancé en 2021. Il est devenu directeur de la stratégie en 2022. En janvier 2023, il a pris en charge l'intégration de la société RADèS, acquise en décembre 2022, en tant que directeur général de cette filiale. Enfin, en septembre 2024, Matthieu Girard a été nommé directeur général adjoint du Groupe.

