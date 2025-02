AOF - EN SAVOIR PLUS

IT Link présentera les résultats annuels de l'exercice 2024, le 20 mars 2025 après bourse.

Le groupe a retrouvé une situation de recrutement net positif (+27 au second semestre et +6 sur l'année 2024). De son côté, la croissance externe a contribué à l'augmentation de l'effectif à hauteur de 91 nouveaux collaborateurs. Au 31 décembre 2024, l'effectif du groupe est de 870 collaborateurs.

L'activité à l'international (hors Maroc) a progressé de 153% sur l'année à 13,64 millions d'euros, principalement portée par l'intégration de Ciao Technologies au Canada et la bonne dynamique imprimée en Belgique (+20,4% sur l'année).

(AOF) - Sur le dernier trimestre 2024, IT Link a réalisé un chiffre d’affaires de 20,7 millions d’euros en croissance de 11%. Il a reculé de 0,4% en organique. L’entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés a enregistré une croissance de 12,8% de son chiffre d’affaires 2024 à 82,7 millions d’euros, avec un impact calendaire positif de 0,4 point par rapport à 2023. IT Link affiche une croissance interne de 1,7%.

IT Link : l'activité à l'international soutient la croissance

