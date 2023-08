Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link: hausse de 15% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - IT Link annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de près de 37,6 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 15,5% par rapport à la même période en 2022 (+7,9% en organique) avec un impact calendaire négatif de l'ordre de 0,8 point.



La France (Maroc compris) a affiché une croissance semestrielle de 16,4% en incluant RADèS (+8,2% en organique), tandis que le chiffre d'affaires à l'international a progressé de 4,4%, porté par le Canada (+15,3% à taux de change constant).



Compte tenu du niveau d'activité au premier semestre, du business embarqué et des recrutements en cours, IT Link estime qu'il devrait atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 73 et 75 millions d'euros.





