IT Link dévoile un chiffre d'affaires annuel quasi-stable
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:22
Dans le détail, l'activité en France a reculé de 0,8%, à 68,48 MEUR, tandis qu'elle a progressé de 3,2%, à 14,09 MEUR à l'international.
L'entreprise de services du numérique, spécialisée dans les systèmes connectés, a indiqué que l'année 2025 avait été marquée par des investissements sur le plan commercial, qui ont permis de renforcer sa position chez des clients stratégiques avec des renouvellements et gains de référencements importants (Stellantis, RATP, Alstom, Crédit Agricole, MBDA...).
Valeurs associées
|18,900 EUR
|Euronext Paris
|-3,32%
A lire aussi
-
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de plusieurs recours, a validé jeudi la quasi-totalité du budget de l’État pour 2026, dernière étape avant sa promulgation et épilogue de plus de quatre mois de feuilleton parlementaire et de débats houleux. Le Conseil ... Lire la suite
-
L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a présenté jeudi des résultats en hausse pour l'année 2025 et s'est félicité d'afficher sur les trois dernières années "une croissance inégalée dans le secteur". Le propriétaire de 70 centres commerciaux dans une dizaine ... Lire la suite
-
L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a suspendu en urgence l'activité de quatre services de l'hôpital pédo-psychiatrique public Fondation Vallée dans le Val-de-Marne pour ses pratiques d'enfermement d'enfants, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. "Cette ... Lire la suite
-
Il y a un an, le retour dans l'atmosphère d'une partie d'une fusée SpaceX a créé une spectaculaire boule de feu dans le ciel européen, ravissant les astronomes amateurs et incitant des scientifiques à analyser l'événement. Dans une étude publiée jeudi, l'équipe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer