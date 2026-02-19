 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IT Link dévoile un chiffre d'affaires annuel quasi-stable
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:22

IT Link a dévoilé des revenus annuels de 82,57 millions d'euros sur l'exercice 2025, soit une très légère baisse de 0,1%, ou 0,6% à taux de change constant.

Dans le détail, l'activité en France a reculé de 0,8%, à 68,48 MEUR, tandis qu'elle a progressé de 3,2%, à 14,09 MEUR à l'international.

L'entreprise de services du numérique, spécialisée dans les systèmes connectés, a indiqué que l'année 2025 avait été marquée par des investissements sur le plan commercial, qui ont permis de renforcer sa position chez des clients stratégiques avec des renouvellements et gains de référencements importants (Stellantis, RATP, Alstom, Crédit Agricole, MBDA...).

Valeurs associées

IT LINK
18,900 EUR Euronext Paris -3,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank