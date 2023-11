Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IT Link: délaissé après son point d'activité trimestriel information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - IT Link abandonne 7% après la publication par le spécialiste des systèmes connectés d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre de près de 17,1 millions d'euros, en croissance de 11,8% par rapport à 2022 (+5,8% en organique).



Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, la société affiche ainsi un chiffre d'affaires d'un peu moins de 54,7 millions d'euros, en progression de 14,3% (dont +15,5% pour la France et +0,9% pour l'international).



Compte tenu d'un léger tassement du taux d'activité observé depuis juillet, IT Link estime qu'il devrait atteindre un chiffre d'affaires entre 73 et 74 millions d'euros, avec un résultat opérationnel de l'ordre de 7% du chiffre d'affaires sur l'année 2023.





Valeurs associées IT LINK Euronext Paris -8.45%