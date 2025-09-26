IT Link confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel

(AOF) - IT Link a déclaré au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 1,47 millions d'euros, en recul de 18,1%. L'Ebitda de la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés s'établit à 3 millions d'euros, en retrait de 17,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 0,8% à 42,29 millions d'euros.La trésorerie nette au 30 juin 2025 atteint 5,6 millions d'euros contre 5,2 millions au 31 décembre 2024.

La distribution aux actionnaires du Groupe IT Link d'un dividende de 0,50 euro par action a été réalisée le 8 juillet pour un montant total de 0,85 million d'euros.

La direction confirme son objectif de chiffre d'affaires en croissance entre 1 et 3% par rapport à l'exercice 2024, avec un résultat opérationnel autour de 6% du chiffre d'affaires.

IT Link publiera son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, le 13 novembre 2025.

