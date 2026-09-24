IT Link confirme ses objectifs annuels malgré un premier semestre en retrait

IT Link a publié un chiffre d'affaires de 41,89 millions d'euros au premier semestre 2026, en léger recul de 0,9% sur un an.

La rentabilité s'est davantage dégradée, avec un EBITDA de 1,46 million d'euros, soit une marge de 3,5%, pénalisée notamment par la baisse du taux d'activité et des difficultés ponctuelles sur certains projets en France. Le résultat net chute ainsi de 59,1%, à 0,60 million d'euros.

La situation financière s'améliore toutefois, avec une trésorerie nette de 7,1 millions d'euros à fin juin, contre 3,8 millions six mois auparavant. Les effectifs productifs progressent également, à 937 consultants contre 909 un an plus tôt, et dépassent désormais 950 personnes.

Pour 2026, IT Link confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 2,5%. Fort d'une amélioration de l'activité commerciale et d'un taux d'activité repassé au-dessus de 92,5%, le groupe anticipe une marge opérationnelle courante de 7% à 8% au second semestre et d'environ 5% sur l'ensemble de l'exercice.