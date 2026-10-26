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ISS soutient deux candidats de Bergeron dans la bataille pour le contrôle d'Ethan Allen
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 17:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller en vote ISS a recommandé aux actionnaires d'Ethan Allen ETD.N de soutenir deux des candidats au conseil d'administration proposés par l'investisseur activiste Doug Bergeron et de s'opposer à deux candidats présentés par la société, dont le directeur général Farooq Kathwari, lors de l'assemblée générale annuelle du distributeur d'ameublement qui se tiendra la semaine prochaine.

Voici quelques détails:

* La société DGB Investments, dirigée par Doug Bergeron et détenant 5,2 % du capital de l’entreprise, faisait pression pour réformer ce fabricant de meubles vieux de près de 100 ans — surtout connu pour avoir popularisé le style "colonial wood revival" — grâce à ses cinq candidats au conseil d’administration

* ISS a recommandé Bergeron et son candidat Stephen Oblak au conseil d’administration, tout en exhortant les actionnaires à s’abstenir de voter pour Kathwari et l’administrateur David Sable

* Cette prise de position d’ISS fait suite aux recommandations de Glass Lewis et à l’appel lancé par Egan-Jones Proxy Services aux investisseurs pour qu’ils votent en faveur des cinq candidats de M. Bergeron

* "Bien que le dissident (DGB Investments) ait présenté des arguments convaincants en faveur d’un changement, la barre est haute pour une liste de candidats visant le contrôle, et le dissident ne l’a pas franchie sans réserve", a déclaré ISS dans un rapport

* La société, dont les investisseurs voteront pour élire les administrateurs le 4 novembre, avait déclaré qu’elle nommerait un successeur à M. Kathwari — mettant ainsi fin à son mandat de près de quatre décennies — au plus tard le 30 juin 2027, une décision que M. Bergeron a qualifiée de "trop peu, trop tard"

* Ethan Allen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

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