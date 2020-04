Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ISS, Glass Lewis et Proxinvest soutiennent la campagne d'Amber chez Lagardère Reuters • 22/04/2020 à 08:40









PARIS, 22 avril (Reuters) - Les agences de conseil de vote sur les résolutions d'assemblées générales d'actionnaires Glass Lewis, Proxinvest et ISS ont annoncé mercredi par voie de communiqué: * SOUTENIR LES PROPOSITIONS D'AMBER CAPITAL POUR RENFORCER LAGARDÈRE * PARTAGER L'ANALYSE D'AMBER SUR LES CONTREPERFORMANCES DU TITRE LAGARDÈRE Pour plus de détails, cliquez sur [ LAGA.PA ]

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.87%