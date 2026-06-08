ISS exhorte les actionnaires de Warner Bros à rejeter la rémunération des dirigeants liée à la fusion avec Paramount

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Le cabinet de conseil en vote ISS a exhorté lundi les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O à voter contre les rémunérations des dirigeants et les indemnités de départ prévues pour le directeur général David Zaslav et d'autres hauts dirigeants, liées à la fusion de la société avec Paramount Skydance PSKY.O .

Les actionnaires de Warner Bros avaient approuvé en avril la fusion proposée, d'un montant de 110 milliards de dollars, mais avaient émis un vote consultatif contre les plans de rémunération des dirigeants liés à l'opération.

Voici quelques détails:

* ISS a déclaré que le salaire de base de David Zaslav, d'un montant de 3 millions de dollars, et sa prime à court terme cible, d'un montant de 22 millions de dollars, étaient tous deux nettement supérieurs aux médianes observées chez ses pairs.

* Selon les rémunérations proposées aux dirigeants, le directeur général David Zaslav pourrait percevoir jusqu'à 887 millions de dollars si la vente est finalisée. ISS avait qualifié la rémunération potentielle de David Zaslav d’“extrêmement élevée”.

* ISS a déclaré que son analyse indiquait un “décalage entre la rémunération du directeur général et les performances de l'entreprise”.

* Selon ISS, la réponse du comité de rémunération àl'échec du vote sur la rémunération annuelle de l'année dernière a été insuffisante. Les propositions de rémunération n'avaient recueilli que 40,5% des voix exprimées.

* Le conseiller a recommandé aux actionnaires de ne pas soutenir cinq membres du comité de rémunération – Paul Gould, Richard Fisher, Debra Lee, Kenneth Lowe et Geoffrey Yang – en invoquant leur incapacité à répondre aux préoccupations des actionnaires à la suite de l'échec du vote sur la rémunération.

* La Californie, New York et d’autres États américains préparent une action en justice pour bloquer la fusion , ont déclaré la semaine dernière à Reuters des sources proches du dossier.

* L'Union européenne se prononcera d'ici le 7 juillet sur l'autorisation de l'opération. Les détracteurs , dont certaines stars hollywoodiennes, ont déclaré que celle-ci pourrait mettre en péril des emplois dans le cinéma et la télévision.