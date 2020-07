Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Manifestations contre la réponse gouvernementale au coronavirus Reuters • 11/07/2020 à 21:21









TEL AVIV, 11 juillet (Reuters) - Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi à Tel Aviv pour protester contre ce qu'ils considèrent comme de l'incompétence de la part du gouvernement face à la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. Conformément aux restrictions en matière de rassemblements, la police a limité le nombre de personnes autorisées à entrer sur la place Rabin de Tel Aviv, alors que les rues avoisinantes étaient pleines de manifestants masqués. "J'ai 40 salariés sans revenu, sans argent", a déclaré Michal Gaist-Casif, vice-président d'une entreprise de sons et lumières. "Nous avons besoin que le gouvernement injecte de l'argent jusqu'au retour à la normale. Nous n'avons pas travaillé depuis la mi-mars." Selon les médias israéliens, la manifestation a rassemblé des milliers de personnes. Les autorités n'ont publié aucun chiffre. Le taux chômage en Israël atteint 21% et les aides promises par le gouvernement ont été lentes à arriver. Une nouvelle flambée de contaminations a conduit le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réimposer cette semaine une série de restrictions, conduisant de nombreuses entreprises à cesser de nouveau leur activité. (Rami Amichay, version française Elizabeth Pineau)

