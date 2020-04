Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël-Manifestation, avec distanciation sociale, contre Netanyahu Reuters • 20/04/2020 à 00:39









TEL AVIV, 20 avril (Reuters) - Plusieurs milliers d'Israéliens, munis de masque de protection et laissant près de deux mètres de distance entre eux, ont défilé dimanche à Tel Aviv pour protester contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le chef du gouvernement sortant doit être jugé en mai pour corruption, des accusations qu'il rejette. Il négocie aussi avec son rival centriste Benny Gantz, à la tête du parti Bleu et Blanc, un accord de coalition gouvernementale pour mettre fin à une année d'impasse politique après trois élections législatives n'ayant pas permis de dégager de majorité à la Knesset. Les manifestations sont autorisées en Israël malgré les mesures instaurées face à l'épidémie de coronavirus, du moment que les participants respectent la distanciation sociale et se couvrent le visage. Agitant des drapeaux noirs et défilant sous la bannière "Sauvons la démocratie", les contestataires ont appelé Benny Gantz à ne pas conclure d'accord avec un Premier ministre accusé de corruption. Gantz a promis durant la campagne électorale que le futur gouvernement serait "propre" mais a dit, depuis, que la crise sanitaire le forçait à revenir sur cette promesse. Plus de 13.000 cas de contamination et 172 décès liés au coronavirus ont été rapportés dans le pays. (Rami Amichay; version française Jean Terzian)

