Israël fait état d'un "incident sécuritaire" à la frontière avec le Liban

TEL AVIV, 26 août (Reuters) - L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir identifié un "incident sécuritaire" le long de la frontière avec le Liban et a ordonné aux habitants de la zone de rester confinés, sans fournir davantage de précisions. Aucune victime, dégâts ni affrontements n'ont été rapportés pour l'heure. Selon un correspondant militaire du site d'information israélien YNet news, des soldats israéliens ont tiré des fusées éclairantes après avoir entendu des coups de feu provenant du côté libanais de la frontière. La chaîne de télévision libanaise Al Manar, affilié au mouvement chiite Hezbollah, a déclaré que Tsahal avait tiré des munitions au phosphore du côté libanais de la frontière, citant un correspondant. Des témoins présents dans des villages du sud du Liban ont confirmé cette information. (Alaa Swilam, Nayera Abdallah et Rami Ayyub; version française Jean Terzian)

