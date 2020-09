Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël et les Emirats arabes unis nouent un partenariat dans le cinéma Reuters • 21/09/2020 à 12:10









DUBAI, 21 septembre(Reuters) - La commission du film d'Abou Dabi, le fonds cinématographique israélien et l'école de cinéma et de télévision Sam Spiegel de Jérusalem ont signé un accord de partenariat portant sur la formation et la production cinématographique, annonce lundi un communiqué commun. Cet accord prévoit notamment d'organiser un festival annuel du film qui se déroulerait en alternance à Abou Dabi, la capitale des Emirats arabes unis, et en Israël. Les deux parties entendent développer la formation de réalisateurs et à terme coproduire des oeuvres pour le cinéma et la télévision. Les Emirats arabes unis et Bahreïn ont signé la semaine dernière à Washington des accords historiques de normalisation de leurs relations avec Israël, qui traduisent le réalignement stratégique en cours au Moyen-Orient pour faire face à l'influence iranienne. (Lisa Barrington; version française Nicolas Delame)

