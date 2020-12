Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël et le Maroc acceptent de normaliser leurs relations sous l'égide des USA Reuters • 10/12/2020 à 17:50









(.) par Steve Holland WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Israël et le Maroc ont accepté jeudi de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord négocié avec l'aide des Etats-Unis, a annoncé l'administration américaine. Le Maroc devient le quatrième pays arabe à ouvrir depuis le 13 août dernier un nouveau chapitre diplomatique vis-à-vis de l'Etat hébreu depuis le mois d'août dernier, à la suite des Emirats arabes unis, de Bahreïn et du Soudan. Comme pour ces trois précédents pays, la Maison blanche a joué un rôle moteur dans ce rapprochement. Elle salue jeudi "un nouveau tournant historique négocié par Donald Trump". Dans le cadre de cet accord, le président sortant des Etats-Unis a accepté de reconnaître la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole annexée par Rabat en 1975 et que revendiquent les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. L'accord a été scellé lors d'un entretien téléphonique entre le président américain et le roi Mohamed VI du Maroc, a précisé un haut responsable de l'administration américaine. "SOUVERAINETÉ MAROCAINE SUR TOUT LE SAHARA OCCIDENTAL" De son côté, le Maroc va établir des relations diplomatiques pleines et entières avec Israël. Il ouvrira son espace aérien à des vols israéliens et autorisera également des vols directs à destination et au départ d'Israël pour tous les Israéliens. Jared Kushner, gendre et conseiller spécial de Donald Trump, en pointe sur les dossiers liés au Moyen-Orient, a précisé à l'agence Reuters que les deux pays allaient immédiatement rouvrir leurs bureaux de liaison respectifs, à Rabat et Tel Aviv, "avec l'intention d'ouvrir des ambassades". "Et ils vont promouvoir la coopération économique entre les entreprises israéliennes et marocaines", a-t-il ajouté. Au cours de son entretien avec le roi du Maroc, indique la Maison blanche dans un communiqué, Donald Trump "a réaffirmé son soutien à la proposition marocaine sérieuse, crédible et réaliste d'autonome comme seule base possible pour une solution juste et durable du conflit sur le territoire du Sahara occidental". "Et comme tel le président a reconnu la souveraineté marocaine sur la totalité du territoire du Sahara occidental", ajoute la Maison blanche, engageant les parties impliquées dans ce vieux conflit à engager sans attendre des discussions sur la base du plan d'autonomie marocain - que rejette le Front polisario. OBJECTIF RYAD A moins de quarante jours de son départ de la présidence et de l'investiture du président élu Joe Biden, le 20 janvier prochain, l'accord annoncé ce jeudi pourrait être l'un des derniers négociés par Jared Kushner et Avi Berkowitz, représentant spécial de la présidence pour les relations internationales. L'objectif de ces spectaculaires initiatives diplomatiques vise largement à présenter un front uni contre l'Iran et à faire reculer son influence dans la région. Jared Kushner a déclaré jeudi devant la presse qu'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, principal adversaire régional de l'Iran, était "inévitable". Le conseiller et gendre de Trump s'est rendu la semaine dernière avec son équipe en Arabie saoudite et au Qatar. (version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

