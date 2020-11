Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël et le Liban reportent des discussions sur leur frontière maritime-sources Reuters • 30/11/2020 à 10:52









BEYROUTH/JERUSALEM, 30 novembre (Reuters) - Les discussions prévues mercredi entre Israël et le Liban sur leur frontière maritime ont été repoussées, a-t-on appris lundi auprès d'une source sécuritaire libanaise et d'un responsable israélien. Les deux pays s'opposent sur le tracé de leur frontière maritime et revendiquent tous les deux leur souveraineté sur des zones qui pourraient receler d'importants gisements de gaz. Les médiateurs américains, qui ont prévenu Beyrouth, prendront contact avec chacune des deux parties, a dit une source libanaise. Contacté par Reuters, un responsable israélien a confirmé le report des négociations sans donner davantage de détails. (Rédactions de Beyrouth et de Jérusalem, version française Nicolas Delame)

