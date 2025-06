Israël entame des vols de "sauvetage" alors que les compagnies aériennes se déroutent vers le Moyen-Orient

Les compagnies aériennes continuent d'éviter l'espace aérien du Moyen-Orient après l'attaque des États-Unis contre l'Iran

(Reuters) -Israël a brièvement rouvert son espace aérien dimanche et étend ses opérations de vol lundi, dans le but d'aider les dizaines de milliers de voyageurs bloqués par les annulations généralisées au Moyen-Orient après l'attaque des États-Unis contre l'Iran.

Une organisation qui surveille les risques aériens a averti dimanche que les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens pourraient accroître la menace qui pèse sur les opérateurs américains dans la région.

L'espace aérien russe et ukrainien étant également fermé en raison de la guerre, le Moyen-Orient est devenu un itinéraire plus important pour les vols entre l'Europe et l'Asie, mais le site web de suivi des vols FlightRadar24 a montré un espace vide au-dessus de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et d'Israël. Les compagnies aériennes ont choisi des itinéraires tels que le nord via la mer Caspienne ou le sud via l'Égypte et l'Arabie saoudite, même si cela implique des coûts de carburant et d'équipage plus élevés et des temps de vol plus longs.

Air France KLM a annoncé l'annulation de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad dimanche et lundi. Singapore Airlines a déclaré avoir annulé ses vols de Singapour à Dubaï à la suite d'une évaluation de la sécurité et British Airways a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Doha. Ces annulations ne concernaient que la journée de dimanche, mais Singapore a indiqué que d'autres vols entre Singapour et Dubaï pourraient être affectés, la situation restant "fluide".

British Airways, qui appartient à IAG, a déclaré que les clients qui devaient voyager entre aujourd'hui et le 24 juin vers Dubaï et Doha peuvent effectuer une nouvelle réservation jusqu'au 6 juillet inclus, sans frais.

Entre-temps, Israël commence à trouver des solutions pour permettre aux citoyens bloqués à l'étranger de rentrer chez eux et aux touristes étrangers de repartir, même si cela se fait lentement. La compagnie aérienne israélienne El Al a déclaré dimanche qu'elle avait reçu des demandes de départ du pays de la part d'environ 25 000 personnes en l'espace d'une journée.

L'autorité aéroportuaire israélienne a déclaré que les vols dits de sauvetage vers le pays se développeraient à partir de lundi, avec 24 vols par jour au départ de diverses destinations, bien que chaque vol soit limité à 50 passagers. El Al a déclaré qu'elle commencerait à desservir huit destinations internationales lundi après avoir reçu la vague massive de demandes de quitter le pays. À la suite d'un premier tir de missiles iraniens, Israël a également rouvert son espace aérien pendant six heures dimanche afin de rapatrier les personnes bloquées à l'étranger depuis le début du conflit avec l'Iran, le 13 juin.

Safe Airspace, un site web géré par OPSGROUP, a déclaré que les attaques américaines contre l'Iran pourraient accroître les risques pour les opérateurs américains dans la région.

"Bien qu'il n'y ait pas eu de menaces spécifiques contre l'aviation civile, l'Iran a déjà averti qu'il riposterait en attaquant les intérêts militaires américains au Moyen-Orient, soit directement, soit par l'intermédiaire de mandataires tels que le Hezbollah", a déclaré Safe Airspace.

Les barrages de missiles et de drones dans un nombre croissant de zones de conflit représentent un risque élevé pour le trafic aérien.

Au cours des neuf jours qui ont suivi l'attaque israélienne contre l'Iran, les transporteurs ont suspendu les vols vers des destinations dans les pays touchés, bien qu'il y ait eu quelques vols d'évacuation à partir de pays voisins et quelques vols ramenant des Israéliens bloqués chez eux.

Les compagnies aériennes s'inquiètent également d'une éventuelle flambée des prix du pétrole à la suite des attaques américaines, ce qui augmenterait le coût du kérosène. [O/R]

Dans les jours qui ont précédé les attaques américaines, American Airlines a suspendu ses vols vers le Qatar et United Airlines a fait de même pour ses vols vers Dubaï.

Safe Airspace a déclaré que les risques liés à l'espace aérien pouvaient désormais s'étendre à Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Les autorités israéliennes ont ouvert le principal aéroport du pays, Ben Gurion, près de Tel Aviv, aux atterrissages des vols de sauvetage dimanche entre 11h00 et 17h00 GMT. Le petit aéroport de Haïfa, qui dessert le nord du pays, a également été ouvert de 11h00 à 17h00 GMT.

Des dizaines de milliers d'Israéliens et d'autres personnes qui avaient réservé des billets pour Israël sont bloqués à l'étranger et près de 40 000 touristes en Israël cherchent à partir, certains passant par les frontières jordaniennes vers Amman et Aqaba et d'autres par l'Égypte et par bateau vers Chypre.

