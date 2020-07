Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël dit avoir mené des représailles contre des postes militaires en Syrie Reuters • 25/07/2020 à 00:41









(.) JERUSALEM, 25 juillet (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé vendredi que ses hélicoptères avaient frappé des cibles liées à l'armée syrienne en réponse à des tirs de mortiers contre le plateau du Golan, occupé par l'Etat hébreu. Dans un communiqué, Tsahal a précisé avoir ciblé notamment des postes d'observation et des systèmes de collecte de renseignements situés dans des bases des forces armées syriennes. Cette offensive aérienne est survenue quelques heures après que l'armée israélien a rapporté que des explosions ont été entendues en provenance de la zone du Golan contrôlée par la Syrie. Aucune victime n'a été signalée. L'agence de presse officielle syrienne, citant une source militaire, a indiqué que trois postes militaires situés près de Qouneitra, dans le sud-ouest du pays, ont été atteints par des missiles guidés, blessant deux personnes et provoquant des incendies. Les tensions le long de la frontière syro-israélienne se sont accentuées cette semaine après qu'un combattant du Hezbollah libanais, soutenu part l'Iran, a été tué dans une frappe israélienne présumée à Damas lundi. Depuis lors, l'armée israélienne a dit avoir étoffé le contingent présent à la frontière nord, où Israël jouxte le Liban et la Syrie. Le Hezbollah, mouvement chiite armée, a déployé des combattants en Syrie dans le cadre du soutien apporté par Téhéran au régime de Bachar al Assad depuis le début de la guerre civile en 2011. Israël considère la présence de l'Iran et du Hezbollah en Syrie comme une menace stratégique et a mené des centaines de raids aériens contre des cibles liées à l'Iran. (Maayan Lubell à Jérusalem, Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)

